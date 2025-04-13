Скільки двійнят і трійнят народилися на Прикарпатті протягом 2021-2025 років

За січень і лютий 2025 року на Івано-Франківщині зареєстрували 27 випадків народження двійнят, упродовж 2024 — 109. А роком раніше — 119.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це у відповіді на запит Суспільного повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської обласної військової адміністрації Олександр Бойчук.
Скільки народилися двієнь:
- у 2021 році — 135;
- у 2022 році — 123;
- у 2023 році — 119;
- у 2024 році — 109;
- у 2025 році (січень-лютий) — 27.
Скільки народилися трієнь:
- у 2021 році — 4;
- у 2022 році — 2;
- у 2023 році — 2;
- у 2024 році — 1;
- у 2025 році — поки не народилися.