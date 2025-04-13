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Скільки двійнят і трійнят народилися на Прикарпатті протягом 2021-2025 років
Диван на коліщатках в темній вітальні

Скільки двійнят і трійнят народилися на Прикарпатті протягом 2021-2025 років

Автор: Олег Мамчур
13/04/2025 07:30
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За січень і лютий 2025 року на Івано-Франківщині зареєстрували 27 випадків народження двійнят, упродовж 2024 — 109. А роком раніше — 119.

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Про це у відповіді на запит Суспільного повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської обласної військової адміністрації Олександр Бойчук.

Скільки народилися двієнь:

  • у 2021 році — 135;
  • у 2022 році — 123;
  • у 2023 році — 119;
  • у 2024 році — 109;
  • у 2025 році (січень-лютий) — 27.

Скільки народилися трієнь:

  • у 2021 році — 4;
  • у 2022 році — 2;
  • у 2023 році — 2;
  • у 2024 році — 1;
  • у 2025 році — поки не народилися.