Сили оборони ліквідували ще 1220 російських загарбників

За минулу добу ЗСУ ліквідували 1220 російських окупантів, знищили 12 ворожих танків і понад 70 артилерійських систем ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення рф втратила в Україні близько 932 670 солдатів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 932670 (+1220) осіб,

танків ‒ 10603 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 22088 (+33) од,

артилерійських систем – 26163 (+71) од,

РСЗВ – 1362 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1128 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32425 (+147),

крилаті ракети ‒ 3145 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 43950 (+143) од,

спеціальна техніка ‒ 3799 (+1)

Дані уточнюються.