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Сили оборони ліквідували ще 1220 російських загарбників
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сили оборони ліквідували ще 1220 російських загарбників

Автор: Олег Мамчур
13/04/2025 07:58
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ДІМ РІА
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За минулу добу ЗСУ ліквідували 1220 російських окупантів, знищили 12 ворожих танків і понад 70 артилерійських систем ворога.

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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення рф втратила в Україні близько 932 670 солдатів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 932670 (+1220) осіб,
  • танків ‒ 10603 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22088 (+33) од,
  • артилерійських систем – 26163 (+71) од,
  • РСЗВ – 1362 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1128 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32425 (+147),
  • крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 43950 (+143) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3799 (+1)

Дані уточнюються.

Втрати супротивника: особовий склад, техніка, зброя.