Сили оборони ліквідували ще 1220 російських загарбників

За минулу добу ЗСУ ліквідували 1220 російських окупантів, знищили 12 ворожих танків і понад 70 артилерійських систем ворога.
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
З початку повномасштабного вторгнення рф втратила в Україні близько 932 670 солдатів.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 932670 (+1220) осіб,
- танків ‒ 10603 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22088 (+33) од,
- артилерійських систем – 26163 (+71) од,
- РСЗВ – 1362 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1128 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32425 (+147),
- крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 43950 (+143) од,
- спеціальна техніка ‒ 3799 (+1)
Дані уточнюються.