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Погода в Івано-Франківській області 13 квітня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода в Івано-Франківській області 13 квітня

Автор: Олег Мамчур
13/04/2025 08:34
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13 квітня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів та потепління.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

  • Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 0-2° морозу, вдень — 16-18° тепла.
  • По області вночі прогнозують 0-5° морозу, вдень — 13-18° тепла.
  • У високогір’ї Карпат вночі температура коливатиметься від 3° до 8° морозу, вдень — 5-10° тепла.

Вітер — північно-східний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра, у тумані — 100-500 метрів.