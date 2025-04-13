Погода в Івано-Франківській області 13 квітня

13 квітня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів та потепління.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 0-2° морозу, вдень — 16-18° тепла.

По області вночі прогнозують 0-5° морозу, вдень — 13-18° тепла.

У високогір’ї Карпат вночі температура коливатиметься від 3° до 8° морозу, вдень — 5-10° тепла.

Вітер — північно-східний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра, у тумані — 100-500 метрів.