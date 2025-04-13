Франківський підприємець поставив ЗСУ 13 тисяч упаковок фальсифікованого масла та обійшовся штрафом

Тисменицький районний суд виніс вирок директору ТОВ “Торговий Дім Горянка ІФ”, який причетний до постачання фальсифікованого масла для Збройних сил України.

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Як йдеться у документі від 8 квітня, у 2023 році ТОВ “Атомсервіс”, постачальник продуктів для ЗСУ, уклало договір на постачання масла з ТОВ “Торговий Дім Горянка ІФ”, пише Бліц-Інфо.

Однак, директор останнього організував постачання фальсифікованого масла, яке не відповідало вимогам державного стандарту (ДСТУ), попри те, що він достовірно знав, що вся продукція призначалася для військових частин ЗСУ.

Протягом серпня-грудня 2023 року було відвантажено понад 2,6 тонни фальсифікованого масла – 13 030 упаковок продукції сумнівного походження, яка потрапила у військові частини.

Для прикриття оборудки директор надавав неправдиві декларації виробника, стверджуючи, що продукція виготовлена ТОВ “Іва-Ар”. Ці дії завдали шкоди державі на понад 578 тисяч гривень.

Гроші, отримані з бюджету Міністерства оборони України, були легалізовані через фінансові операції, переказані на депозитні рахунки компанії та перераховані на фінансову допомогу іншим підприємствам без зворотного повернення.

24 лютого 2025 року прокурор Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості.

У рамках угоди обвинувачений погодився відшкодувати матеріальну шкоду Міністерству оборони України у розмірі понад 578 тисяч гривень та перерахувати частину своєї застави — 150 тисяч гривень — на підтримку української армії. Згідно з умовами угоди, суд може застосувати більш м’яке покарання у вигляді штрафу замість суворіших санкцій.

8 квітня 2025 року суд затвердив угоду про визнання винуватості та визнав підприємця винним у шахрайстві (ч. 4 ст. 190), підробці документів (ч. 1 ст. 366) та відмиванні коштів (ч. 2 ст. 209). Також суд ухвалив, що він має заплатити й 595 000 гривень штрафу.

Окрім того, суд ухвалив рішення щодо речових доказів, повернувши велику кількість документів та майна, вилучених під час обшуків у компаніях “Іва-Арт” та “Торговий Дім Горянка ІФ”, зокрема посадові інструкції, технологічні карти та журнал здоров’я працівників. Крім того, на користь держави обвинувачений має сплатити 192 тисячі гривень за проведення експертиз.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо така не буде подана.

Довідково:

За даними YouControl, ТОВ “Торговий Дім Горянка ІФ” зареєстроване 03.12.2014 на вулиці Польовій в Івано-Франківську. Керівник – Андрій Бачинський. Кінцеві бенефіціари – Юрій Сміх та Ігор Івасишин.

ТОВ “Іва-Арт” зареєстроване 09.07.2012 у Драгомирчанах. Керівник – Павло Крук. Кінцеві бенефіціари — Юрій Сміх та Ігор Івасишин.