Івано-Франківська облрада передала УГКЦ приміщення колишнього монастиря

У п’ятницю, 11 квітня 2025 року, відбулася 40 сесія Івано-Франківської обласної ради восьмого демократичного скликання.

Перед початком роботи голова обласної ради Олександр Сич і голова ОДА/ОВА Світлана Онищук вручили прикарпатцям обласні нагороди. Опісля депутати сформували порядок денний сесійного засідання, до якого за рекомендацією президії обласної ради та своїх колег включили 30 питань, пише Правда з посиланням на Бліц-Інфо.

Серед іншого, депутати затвердили внесення змін до обласного бюджету на 2025 рік та до Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Івано-Франківській області на 2023-2027 роки. Саме за цією програмою закривають запити для військових частин нашої області. Сьогодні обласна рада додатково передбачила на цю програму 40 мільйонів гривень, тож загалом протягом року буде виділено 100 млн грн.

Ще одне із питань, яке підтримав депутатський корпус, стосувалося розвитку літніх олімпійських видів спорту на Прикарпатті. Також підтримали питання про зміну найменування КНП “Івано-Франківський обласний клінічний центр паліативної допомоги Івано-Франківської обласної ради” та затвердили статут закладу. Також було затверджено передавальний акт КНП “Івано-Франківського обласного спеціалізованого кістково-туберкульозного санаторію “Смерічка” Івано-Франківської обласної ради.

А ще після тривалого обговорення прийняли рішення “Про передачу об’єкта нерухомого майна у Микуличині на вул. Грушевського, 92”. Голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич відзначив, що мова йде не просто про передачу приміщення, а про відновлення історичної справедливості та повернення УГКЦ монастиря-пансіонату, який у 1947 році привласнила радянська влада.

Як повідомив доповідач — начальник управління з питань майна спільної власності територіальних громад області Василь Даниш, оскільки на території, про яку йдеться, функціонує обласний заклад оздоровлення дітей «Карпатські мрії», пропонується поділити майно на два самостійні обʼєкти нерухомого майна.

«Пропонується виключити зі складу єдиного майнового комплексу обласного закладу оздоровлення і відпочинку «Карпатські мрії» новоутворений самостійний обʼєкт і передати у власність релігійної організації Сестри служебниці Непорочної Діви Марії (спальний комплекс, капличку, огорожу) з наданням йому нової поштової адреси. Вжити заходів щодо сформування земельної ділянки для обслуговування майна орієнтовною площею 0,45 га, що знаходиться у межах земельної ділянки площею 2,13 га шляхом її поділу та подальшої передачі релігійній організації для постійного користування», – зачитав проєкт рішення Василь Даниш.

Тож, обласна рада підтримала передачу вищезгаданих приміщень – 69 “За”. Присутній на сесії священник УГКЦ, ієромонах Юстин Бойко подякував обласній раді за таке рішення, наголосивши на важливості відновлення історичної справедливості.