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У Войнилові помер військовий Михайло Пасєка
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Войнилові помер військовий Михайло Пасєка

Автор: Олег Мамчур
13/04/2025 10:16
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8 квітня 2025 року у Войнилові помер військовослужбовець Михайло Пасєка.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Войнилівської громади, передає Правда.іф.

Михайло Пасєка народився 28 лютого 1973 року. Жив у Войнилові. Військовослужбовець мав звання молодшого сержанта.

Михайло Пасєка помер через гостру серцеву недостатність.