У Войнилові помер військовий Михайло Пасєка

8 квітня 2025 року у Войнилові помер військовослужбовець Михайло Пасєка.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці Войнилівської громади, передає Правда.іф.
Михайло Пасєка народився 28 лютого 1973 року. Жив у Войнилові. Військовослужбовець мав звання молодшого сержанта.
Михайло Пасєка помер через гостру серцеву недостатність.