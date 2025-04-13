На Великодні свята “Укрзалізниця” призначила регіональний поїзд через Прикарпаття

Укрзалізниця призначила регіональний поїзд Чернівці — Львів на пікові дати Великодніх подорожей.

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Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

“З турботою про пасажирів, які планують поїздки на Великодні свята, Укрзалізниця призначає регіональний поїзд №802/801 Чернівці — Львів — Чернівці у дати підвищеного попиту: 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 та 28 квітня 2025 року”,- йдеться у повідомленні.

Графік руху:

Поїзд №802/801 Чернівці — Львів: відправлення з Чернівців о 06:32, Снятин 07:19–07:29, Коломия 08:04–08:07, Івано-Франківськ 08:54–08:58, Ходорів 10:04–10:06 та прибуття до Львова об 11:19.

Поїзд №802/801 Львів — Чернівці: відправлення зі Львова о 17:20, Ходорів 18:37–18:39, Івано-Франківськ 19:47–19:56, Коломия 20:56–20:58, Снятин 21:31–21:33 та прибуття до Чернівців о 22:07.

На маршруті курсуватиме сучасний дизель-поїзд ДПКр-3, розрахований на 170 місць — це гарантуватиме тишу, плавний хід і зручні сидіння для комфортної подорожі.

Квитки — традиційно в застосунку Укрзалізниці, на сайті та в касах вокзалів.