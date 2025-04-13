Рятувальники провели для пластунів станиці Надвірна акцію «Запобігти. Врятувати. Допомогти» ФОТО

Весело, корисно і дуже по-дружньому, рятувальники провели цікавий захід, з нагоди святкування 113-ти років з моменту Першої Пластової Присяги!

Рятувальники розповіли, як діяти під час пожежі та у різних надзвичайних ситуаціях.

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Про це передає правда ІФ з посиланням на Управління ДСНС Франківщини

Пластуни не просто слухали, а активно ставили запитання й ділилися власними історіями.

Найбільше емоцій викликала демонстрація спецобладнання і гасіння умовної пожежі.

Такі зустрічі — це не просто навчання, а ще й натхнення бути відповідальними й готовими допомагати іншим. Було справді круто та пізнавально!

Рятувальники щиро привітали пластунів зі святом і подякували за їхню активну позицію, а пластуни дізнались правила, які точно знадобляться в житті.