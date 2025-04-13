У Франківську на переході водійка Ауді збила двох дітей ФОТО/ВІДЕО

Сьогодні, 13 квітня, у Івано-Франківську на Івасюка трапилася аварія.

Автівка збила двох людей, пише Правда ІФ

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Водійка транспортного засобу Ауді, 1997 року народження допустила наїзд на двох неповнолітніх пішоходів: хлопця 2009 р.н. і дівчину 2010 р.н., які рухались по пішохідному переході.

Потерпілих доставлено до лікарні, на місці працюють поліцейські.

Всі деталі згодом