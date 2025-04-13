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У Франківську на переході водійка Ауді збила двох дітей ФОТО/ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську на переході водійка Ауді збила двох дітей ФОТО/ВІДЕО

Автор: Петро Якимчук
13/04/2025 15:47
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Сьогодні, 13 квітня, у Івано-Франківську на Івасюка трапилася аварія.

Автівка збила двох людей, пише Правда ІФ

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Водійка транспортного засобу Ауді, 1997 року народження допустила наїзд на двох неповнолітніх пішоходів: хлопця 2009 р.н. і дівчину 2010 р.н., які рухались по пішохідному переході.

ДТП на дорозі, люди допомагають постраждалим.
Аварія, люди допомагають постраждалим на дорозі

Потерпілих доставлено до лікарні, на місці працюють поліцейські.

Всі деталі згодом