У Франківську на Івасюка збили двох людей, – очевидці ВІДЕО

Сьогодні, 13 квітня, у Івано-Франківську на вулиці Володимира Івасюка трапилася аварія.
Очевидці повідомляють, що в ДТП постраждали люди, зокрема місцеві телеграм-канали пишуть, що на Івасюка збили чоловіка та жінку. Наслідки ДТП у ВІДЕО
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На відео видно, що дорозі лежать двоє постраждалих людей
Аварія трапилася біля пішохідного переходу, поруч з автобусною зупинкою. На місці поді працює патрульна поліція
Деталі дорожньо транспортної пригоди повідомимо згодом