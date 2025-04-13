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Уже відомо про 31 одну загиблу людину в Сумах, серед загиблих є діти ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Уже відомо про 31 одну загиблу людину в Сумах, серед загиблих є діти ФОТО

Автор: Петро Якимчук
13/04/2025 14:26
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Станом на зараз відомо вже про 31 загиблого в Сумах після удару російських балістичних ракет.

Серед загиблих – двоє дітей.

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Росіяни нанесли удар по Сумах

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає Правда ІФ

Мої співчуття рідним та близьким. Понад 80 людей поранені, зокрема десять дітей. Усім надається необхідна допомога, – написав президент

Дуже важливо всім у світі не мовчати, не залишатись байдужими. Російські удари заслуговують тільки на засудження. Потрібен тиск на Росію, щоб закінчити війну й гарантувати безпеку людям. Без дійсно сильного тиску, без належної підтримки України Росія і надалі затягуватиме цю війну.Вже другий місяць пішов, як Путін ігнорує пропозицію Америки щодо повного й безумовного припинення вогню. На жаль, вони там, у Москві, впевнені, що можуть собі дозволити вбивати далі. Потрібно діяти, щоб змінити ситуацію.

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