В Івано-Франківському районі вогнеборці ліквідували пожежу легкового автомобіля

19 травня 2025 року о 12:37 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля в селі Марківці, Тисменицької територіальної громади, Івано-Франківського району.

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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

На місце події було направлено рятувальників міста Тисмениці, якими по прибуттю було встановлено, що виникло горіння моторного відсіку легкового автомобіля.

Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу, завдяки чому вдалось запобігти поширення вогню.

Постраждалих немає. Причини виникнення пожежі встановлюється.



Рятувальники нагадують, що наявність вогнегасника в автомобілі є обов’язковою та рекомендують дотримуватись правил у разі загоряння транспортного засобу:

• негайно вимкнути запалення, з’їхати на узбіччя та зупинити автомобіль

• забезпечити швидку евакуацію пасажирів;

• зателефонувати до Служби порятунку за номером “101”;

• при змозі, приступити до гасіння пожежі за допомогою вогнегасника