У Франківську водій Audi з ознаками сп’яніння не пропустив авто та влаштував аварію. ФОТО

Учора патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Межевій.

На місці події інспектори з’ясували, що 38-річний водій автомобіля Audi не переконавшись в безпеці маневру, виїжаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив авто Honda та допустив з ним зіткнення.

На щастя, обійшлося без травмованих.

Під час оформлення матеріалів ДТП патрульні виявили у водія Audi ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік категорично відмовився проходити огляд як на місці, так і в медичному закладі.

На водія інспектори склали адміністративні матеріали:

за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП;

за ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан сп’яніння) КУпАП.

Чоловіка відсторонили від керування транспортним засобом.