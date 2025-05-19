У Франківську водій Audi з ознаками сп’яніння не пропустив авто та влаштував аварію. ФОТО

Учора патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Межевій.
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На місці події інспектори з’ясували, що 38-річний водій автомобіля Audi не переконавшись в безпеці маневру, виїжаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив авто Honda та допустив з ним зіткнення.
На щастя, обійшлося без травмованих.
Під час оформлення матеріалів ДТП патрульні виявили у водія Audi ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік категорично відмовився проходити огляд як на місці, так і в медичному закладі.
На водія інспектори склали адміністративні матеріали:
- за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП;
- за ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан сп’яніння) КУпАП.
Чоловіка відсторонили від керування транспортним засобом.