Незабаром в школах пролунає останній дзвоник і для дітей настане довгоочікувана пора літнього оздоровлення. Перед батьками настане непросте завдання організації безпечного відпочинку та оздоровлення своїх дітей.

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Одним з найкращих варіантів на канікулах є перебування дитини в дитячому оздоровчому таборі, де кожен день буде насичений різноманітними розвагами, новими знайомствами, цікавими екскурсіями Карпатського регіону.

В Івано-Франківській області планують розпочати свою роботу 18 дитячих оздоровчих закладів, які входять до державного реєстру майнових об’єктів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

З метою належної підготовки до проведення дитячої оздоровчої кампанії та профілактики епідемічних ускладнень в організованих колективах, фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області у складі робочої групи ОДА здійснюють моніторинг стану готовності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області до проведення оздоровчої кампанії у літній період 2025 року. При проведенні моніторингу з керівниками закладів проводиться роз’яснювальна робота щодо організації якісного та безпечного відпочинку та оздоровлення дітей, в тому числі харчування, де наголошено про їх персональну відповідальність за дотримання вказаних вимог.

В підготовчий період проводиться аналіз та погодження примірних чотиритижневих сезонних меню у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» щодо забезпечення дітей повноцінним якісним харчуванням, кратність якого – не менше 5-ти разів в день, а також проводиться відбір проб води питної на відповідність вимогам ДСанПіНу 2.2.4.171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками.

Перед початком роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, за заявами керівників проводяться позапланові заходи державного нагляду (контролю) у сфері санітарного законодавства на предмет визначення готовності до початку роботи, під час яких обстежується територія, стан огорожі, облаштування спальних кімнат, санітарно-побутові приміщення, харчоблоки на предмет забезпечення холодною та гарячою протічною водою, холодильним та технологічним обладнанням, кухонним та столовим посудом, розроблювальним інвентарем, миючими та дезінфікуючими засобами. Особлива увага приділяється своєчасності проходження обов’язкових медичних профілактичних оглядів працівниками закладів та дотриманню особистої гігієни як працівниками закладів так і дітьми.

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області видано доручення, згідно якого територіальні управління та відділи проводитимуть моніторингові обстеження дитячих закладів оздоровлення та відпочинку протягом всього оздоровчого сезону, які здійснюють свою діяльність в літній період з періодичністю 1 раз в місяць, а також під особливим контролем здійснюватиметься внутрішній контроль за якістю готових страв, змивів та води з басейнів, при їх наявності.