На Прикарпатті «швидка» збила дитину

У понеділок, 19 травня, у Делятині трапилася аварія за участі пішохода та машини швидкої допомоги.

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.

Так, повідомлення про аварію надійшло до правоохоронців об 13:30.

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Попередньо встановили, що неповнолітній хлопець, поруч зі школою, переходив нерегульований пішохідний перехід, де його збила “швидка”.

Як зазначили у поліції, автомобіль швидкої допомоги їхав з проблисковими маячками. Дитину доставили до лікувального закладу на огляд. Водій — тверезий.