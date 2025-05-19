На Прикарпатті «швидка» збила дитину

У понеділок, 19 травня, у Делятині трапилася аварія за участі пішохода та машини швидкої допомоги.
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Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.
Так, повідомлення про аварію надійшло до правоохоронців об 13:30.
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Попередньо встановили, що неповнолітній хлопець, поруч зі школою, переходив нерегульований пішохідний перехід, де його збила “швидка”.
Як зазначили у поліції, автомобіль швидкої допомоги їхав з проблисковими маячками. Дитину доставили до лікувального закладу на огляд. Водій — тверезий.