Root4Dig — міжнародний культурний проєкт в ІФНТУНГ

В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбулася конференція в межах міжнародного проєкту Root4Dig — «Перевідкриття спільних культурних коренів та їх діджиталізація для майбутніх поколінь».

Ініціатива охоплює Івано-Франківську область (Україна) та повіт Марамуреш (Румунія) й спрямована на зміцнення транскордонної співпраці, збереження культурної спадщини Карпатського регіону та її популяризацію серед молоді.

Проєкт реалізується ІФНТУНГ у партнерстві з Технічним університетом Клуж-Напока — Північним університетським центром у м. Бая-Маре (Румунія) та ГО «Асоціація академічних досліджень, інновацій та професійного розвитку» (Румунія). Ініціативу співфінансує Європейський Союз у рамках Програми Interreg VI-A NEXT Угорщина–Словаччина–Румунія–Україна 2021–2027.

Проєкт передбачає:

створення культурних центрів в університетах-партнерах;



проведення спільних освітніх заходів, семінарів, тренінгів та майстер-класів;



організацію літніх студентських таборів та міжкультурного фестивалю в Україні та Румунії;



діджиталізацію елементів нематеріальної культурної спадщини за допомогою сучасного обладнання;



розвиток м’яких навичок студентів технічних спеціальностей через культурні практики.



Захід відкрила модераторка конференції — професорка кафедри екології ІФНТУНГ та менеджерка проєкту з боку головного бенефіціара Людмила Архипова. З вітальним словом виступили проректор з науково-педагогічної роботи ІФНТУНГ Сергій Зікратий та професор університету Бая-Маре, голова асоціації-партнера Крістіан Барз. Вони акцентували на важливості міжкультурного діалогу та міждисциплінарного підходу до дослідження й популяризації спільної культурної спадщини.

Про досвід Технічного університету Клуж-Напока та його міжнародні партнерства розповіла очільниця департаменту міжнародних зв’язків Рамона Демарчек. Людмила Архипова ознайомила з запланованими активностями в рамках проєкту, зокрема організацією студентського табору (30 червня – 6 липня), майстер-класами та створенням простору для впровадження діджитал-розробок.

Комунікаційну стратегію представив професор кафедри комп’ютеризованого машинобудування, комунікаційний менеджер проєкту Олег Онисько, наголосивши на ролі транскордонної політики сусідства у цьому партнерстві.

Високу оцінку ініціативі надали експертка Спільного секретаріату програми Interreg NEXT Оксана Шийчук та начальник відділу туризму Івано-Франківської ОВА Віталій Передерко, відзначивши внесок ІФНТУНГ у розвиток європейської співпраці.

Координатор проєкту з українського боку, професор Ярослав Адаменко, звернув увагу на можливості, які відкриває програма HUSKROUA/23/2.2/007. А технічний експерт Root4Dig, професор Володимир Копей, презентував технічні аспекти діджиталізації культурних надбань регіону.

Під час конференції також було оприлюднено результати студентських опитувань, проведених в українському та румунських ЗВО щодо їхньої зацікавленості участю у проєкті.