Вибори президента Польщі: переможець визначиться у другому турі

У першому турі президентських виборів у Польщі перемагає кандидат від «Громадянської коаліції» Рафал Тшасковський, який набрав 31,2% голосів. На другому місці кандидат від «Права та справедливості» Кароль Навроцький, який набрав 29,6% голосів.

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Це результати підрахунку 99,7% голосів, повідомляє Rzeczpospolita.

За попередніми даними, явка виборців у першому турі президентських виборів становила 66,8%. Це найвищий показник із 1989 року.

Вища явка була зафіксована лише у другому турі виборів у 1995 та 2020 роках.

Другий тур президентських виборів у Польщі відбудеться 1 червня.