Гурту “Курган & Agregat”, який торік зібрав у Франківську 700 тис грн на ЗСУ, заборонили виступ у Палаці Потоцьких

У Франківську скасували концерт “Курган & Agregat”.

13 червня 2025 року в палаці Потоцьких, що в Івано-Франківську, мав відбутися благодійний концерт гурту “Курган & Agregat”. Його учасник Раміль Насіров заявив, що музикантам відмовили у виступі через ненормативну лексику у піснях. Директор комунального підприємства “Простір інноваційних креацій “Палац”, на території якого мав відбутися концерт, Володимир Гайдар про ситуацію з відмовою дізнався із соцмереж та пояснив, хто відповідає за скасування концерту.

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У гурті зазначили, що концерт в Івано-Франківську все ж таки проведуть, проте поки не знають, коли й де.

Що відомо про ситуацію , передає Правда ІФ з посиланням на Суспільне.

Раміль Насіров: “Ми маємо змінювати локацію, тому що вони тільки зараз зрозуміли, що там — матюки”

Фронтмен гурту “Курган & Agregat” Раміль Насіров розповів Суспільному, що концерт в Івано-Франківську в межах благодійного туру Україною запланували давно, а скасували за менш ніж місяць до виступу.

“Адміністрація відмовила нашим організаторам. Чому вони перед тим, як брати замовлення, не перевіряють, який гурт буде виступати. Адекватні люди спочатку дізнаються, що це за гурт. Можливо, в нього позиція проросійська. Вони могли б чути ці матюки й одразу сказати: ні. Але ми запустили продаж квитків і тепер маємо змінювати локацію, тому що вони тільки зараз зрозуміли, що там — матюки”, — сказав Раміль Насіров.

З його слів, концерт в Івано-Франківську все одно планують провести.

“У 2024 році ми зібрали багато для Збройних сил України. Чому скасовувати концерт, на який прийдуть люди, готові підтримувати Сили оборони? Буде дуже тупо, щоб скасували наш виступ”, — говорить Раміль Насіров.

Слушне зауваження зробив журналіст Ігор Ткач

Позиція комунального підприємства “Простір інноваційних креацій “Палац”

Комунальне підприємство “Простір інноваційних креацій “Палац” не забороняло виступ гурту “Курган & Agregat” в Івано-Франківську. Про це у коментарі Суспільному повідомив його директор Володимир Гайдар.

“Концертна компанія їх замовила, а потім відмовила. Я про це дізнався щойно з інтернету. Ми не забороняли їх і не запрошували. Тому що ми лише надаємо майданчик для концертів”, — сказав Гайдар.

З його слів, після заяви соліста “Курган & Agregat” про те, що музикантам заборонили виступати в палаці Потоцьких нібито через лайку, у соцмережах “Простору інноваційних креацій “Палац” почали з’являтися негативні коментарі.

“Мені здається, що це трошки неправильно. Вони могли б знайти наш телефон, передзвонити й спитати, в чому проблема. З іншого боку, я розумію концертну компанію, яка проаналізувала їхні пісні й вирішила, що в центрі міста, де неможливо обмежити звук і він виходитиме за локацію, люди все одно проходитимуть повз і чутимуть. Це точно буде негативний резонанс”, — пояснив Володимир Гайдар.

Хто скасував концерт “Курган & Agregat” в Івано-Франківську

Обласна військова адміністрація не отримувала запит на погодження концерту “Курган & Agregat” в Івано-Франківську. Про це Суспільному повідомила начальниця управління культури, національностей та релігій ОВА Тетяна Бойко. З її слів, адміністрація погоджує масові заходи на території області, а оскільки концерт проводять у палаці Потоцьких в Івано-Франківську, то захід мали погоджувати у міській раді.

Директорка департаменту культури Івано-Франківської міськради Надія Загурська у коментарі Суспільному сказала, що комунальне підприємство “Простір інноваційних креацій “Палац” не підпорядковується департаменту. За її словами, жодного запиту на проведення концерту “Курган & Agregat” до них не надходило.