Від передової до служби в ТЦК: історія військового з Івано-Франківщини Тараса Косача

Попри хронічне захворювання, Тарас Косач з Івано-Франківщини долучився до лав ЗСУ та став цінним фахівцем з керування безпілотниками, здійснюючи розвідку в глибокому тилу противника.

Пише Правда.іф з посиланням на Версії.

28-річний Тарас Косач з Івано-Франківщини, незважаючи на хронічне захворювання, після початку повномасштабного російського вторгнення прийняв рішення стати на захист України. До війни чоловік працював електромонтером, проте з перших днів конфлікту відчув необхідність долучитися до оборони країни.

Шлях до військової служби для Тараса був непростим. Спочатку від цього кроку його відмовила родина, адже вдома залишалися дружина та маленька дитина.

“Хотів одразу йти в той же день захищати державу, але тоді ще мав великі сумніви, тому що була маленька дитина, жінка, і не наважувався їх лишити”, – розповідає Тарас про свої вагання у перший день війни.

Проте вже в березні 2022 року, спостерігаючи за просуванням ворога, Тарас все ж вирішив піти до територіального центру комплектування.

“Я не обговорював цей крок з жінкою, ми з жінкою чуть не розвелись, але я розумів, що так треба”, – згадує військовослужбовець.

Потрапити до лав ЗСУ Тарасу вдалося лише з третьої спроби. Вирішальним фактором стало його вміння керувати дронами, завдяки чому чоловіка зарахували до 102-ї окремої бригади територіальної оборони.

“Мене взяли, знаючи, що я займався дронами, і порекомендували піти повчитися тиждень-другий політати на «Мавіках»”, – пояснює військовий.

Перше бойове розгортання підрозділу Тараса відбулося наприкінці березня в районі Гуляйполя. Спочатку, як зазначає військовослужбовець, команда займалася організаційними питаннями – налагодженням логістики, облаштуванням позицій. Активна бойова робота розпочалася через місяць підготовки на фронті.

Особливістю служби Тараса стало коригування вогню мінометної батареї та розвідка цілей за допомогою дронів.

“Мені видали дрон, ми з мінометною батареєю організували позицію, з якої вони працювали, тому що я з ними працював як їхній коригувальник і розвідував для них цілі”, – розповідає військовий.

З часом потреби бойової роботи зумовили необхідність використання більш потужного обладнання. Родичі Тараса зібрали кошти та придбали для нього “Мавік-3”, що дозволило проводити якіснішу розвідку.

Наступним етапом професійного зростання Тараса стала робота з безпілотниками літакового типу “Лелека”, які здатні літати на відстань до 40 кілометрів у тил ворога на висоті одного кілометра.

“В неї робилася розвідка в глибокому тилу противника. І ми вже тут шукали серйозні цілі для ураження серйозної артилерії”, – зазначає Тарас.

Бойовий шлях Тараса Косача включає службу в 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді, а згодом, через стан здоров’я, переведення до одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківській області.

Сьогодні Тарас наголошує на важливості підтримки фронту: