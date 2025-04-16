В Івано-Франківську на фасаді ліцею №16 відкрили пам’ятні дошки двом захисникам

На фасаді ліцею № 16 Івано-Франківської міської ради відкрили та освятили анотаційні дошки Героям України — Олегу Просвєтову та Юрію Гуку.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську міську раду.

“Ці мужні воїни віддали найцінніше — своє життя — за нас, за нашу свободу, за незалежність України. Їхні імена навіки закарбовані в пам’яті нашого міста та в серцях українців”, – каже мер.