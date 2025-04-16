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Церемонія відкриття меморіальної дошки, Україна.
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську на фасаді ліцею №16 відкрили пам’ятні дошки двом захисникам

Автор: Оксана Марушкевич
16/04/2025 18:56
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На фасаді ліцею № 16 Івано-Франківської міської ради відкрили та освятили анотаційні дошки Героям України — Олегу Просвєтову та Юрію Гуку.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську міську раду.

“Ці мужні воїни віддали найцінніше — своє життя — за нас, за нашу свободу, за незалежність України. Їхні імена навіки закарбовані в пам’яті нашого міста та в серцях українців”, – каже мер.

Олег Просвєтов – захисник України, доброволець, солдат 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського.

Юрій Гук – захисник України, доброволець, солдат-розвідник 3-ї окремої штурмової бригади Збройних Сил України, оборонець Авдіївки.

Люди на вулиці з парасольками і квітами
Люди з парасолями тримають жовто-блакитні квіти.
Люди під парасольками на вулиці під дощем.
Військовий оркестр України грає на вулиці
Дві жінки з парасолями виступають під дощем
Вшанування пам'яті військових на вулиці біля меморіалу.
Група людей перед меморіальною дошкою у дощовий день.