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В Івано-Франківську навчали застосуванню Ботмерівської гімнастики у фізичній реабілітації

Автор: Оксана Марушкевич
02/04/2025 13:10
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Сьогодні ХАБ-ХАРТІЯ, разом з ГО «Нові крила», провела захід для викладачів і студентів коледжу фізичного виховання. Мова про ознайомлення з Ботмерівською гімнастикою і можливостями її використання у фізичній реабілітації.

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Пише Правда.іф з місця події.

Задля цього до Івано-Франківська приїхав українець, який уже давно живе у Швеції і є атестованим фахівцем у цій галузі, Юрій Луковенко.

«Ми знайомимо фахівців, студентів та викладачів коледжу фізичного виховання, з Ботмерівською гімнастикою. Пан Юрій розуміє, наскільки питання фізичної реабілітації є актуальним, наскільки нам потрібна підтримка як ветеранів, так і цивільних. Тому ми організували цей ознайомчо-просвітній захід, завдяки синергії «Хартії», коледжу фізичного виховання, Бізнес-асоціації Івано-Франківська і ГР «Нові крила». Ми хочемо зацікавити студентів і викладачів цією гімнастикою, як способом реабілітації. Можливо, елементи цієї гімнастики увійдуть в комплекс реабілітаційних заходів, адже суть цієї гімнастики – гармонізація людини в просторі і в цьому світі», – розповідає організатор заходу, військовослужбовець бригади «Хартія» Олег Шульга.

Інструктор Юрій Луковенко наголошує:

«Я хочу познайомити людей з Ботмерівською гімнастикою, сподіваюся, вони зможуть відчути її, адже краще за все про гімнастику розповість сама гімнастика. Аби її відчути, треба її робити, це – мова, якою спілкуються люди, одна із мов, дарованих нам Всевишнім, яку люди шанують, розвивають, дарують один одному. Ботмерівська гімнастика – це використання власного тіла, його ваги, це виконання вправ, пов’язаних із збереженням, втратою і відновленням рівноваги. Це рух, спрямований на утримання рівноваги, коли ми рухаємося, ми втрачаємо рівновагу і знову її набуваємо. Це лежить в основі усіх фізичних вправ, але в гімнастиці на це робиться наголос. На відміну від інших підходів, які мають наукове підґрунтя, нас цікавить індивідуальний підхід і розуміння самої людини, з її ситуацією, її життєвим досвідом. Самі вправи дозволяють розуміти усе це глибше і знайти шлях до відновлення людини, притоку життєвих сил у, здавалося б, безнадійних ситуаціях».