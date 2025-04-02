В Івано-Франківську навчали застосуванню Ботмерівської гімнастики у фізичній реабілітації

Сьогодні ХАБ-ХАРТІЯ, разом з ГО «Нові крила», провела захід для викладачів і студентів коледжу фізичного виховання. Мова про ознайомлення з Ботмерівською гімнастикою і можливостями її використання у фізичній реабілітації.

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Пише Правда.іф з місця події.

Задля цього до Івано-Франківська приїхав українець, який уже давно живе у Швеції і є атестованим фахівцем у цій галузі, Юрій Луковенко.

«Ми знайомимо фахівців, студентів та викладачів коледжу фізичного виховання, з Ботмерівською гімнастикою. Пан Юрій розуміє, наскільки питання фізичної реабілітації є актуальним, наскільки нам потрібна підтримка як ветеранів, так і цивільних. Тому ми організували цей ознайомчо-просвітній захід, завдяки синергії «Хартії», коледжу фізичного виховання, Бізнес-асоціації Івано-Франківська і ГР «Нові крила». Ми хочемо зацікавити студентів і викладачів цією гімнастикою, як способом реабілітації. Можливо, елементи цієї гімнастики увійдуть в комплекс реабілітаційних заходів, адже суть цієї гімнастики – гармонізація людини в просторі і в цьому світі», – розповідає організатор заходу, військовослужбовець бригади «Хартія» Олег Шульга.

Інструктор Юрій Луковенко наголошує: