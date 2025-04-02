На Донеччині поліг захисник з Франківщини Ключевський Михайло

Сумна звістка облетіла село Братишів, Тлумацької міської територіальної громади, про загибель військового головного сержанта Михайла Ключевського(1979р.н.)

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Пише Правда.іф з посиланням на Петра Пісака

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув 23.03.2025р., поблизу н.п. Часів Яр, Бахмутського району, Донецької області.