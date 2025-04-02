У Коломиї нетвереза жінка зателефонувала до поліції та повідомила про замінування лікарні, її затримали. ФОТО

Жінка, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зателефонувала до поліції та повідомила про замінування місцевої лікарні, що в Коломиї. Зловмисницю затримали за лічені години, їй вже повідомлено про підозру.

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Про це пише Правда з посиланням на обласну поліцію.

1 квітня близько 9 години на лінію 102 надійшло повідомлення про замінування медичного закладу. Після надходження повідомлення про замінування об’єкта на місце прибули слідчо-оперативна група, співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб, рятувальники, а також інші екстрені служби. Фахівці ретельно обстежили будівлю та прилеглу до неї територію. Вибухонебезпечних предметів не виявили.

Завдяки злагодженим діям співробітників поліції та СБУ, особу причетну до злочину встановлено за лічені години. Нею виявилась 28-річна місцева мешканка, її затримали за місцем проживання.

Як з’ясувалося, жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння та пояснити свої дії не змогла.

Під час невідкладних слідчих дій у фігурантки було вилучено телефон та сім-карту, з якої здійснювався дзвінок.

Слідчі затримали жінку у процесуальному порядку. Їй повідомили про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення, якщо об’єктами стали критично важливі об’єкти інфраструктури або будівлі чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров’я) Кримінального кодексу України.

Невдовзі суд обере підозрюваній запобіжний захід. Наразі правоохоронці встановлюють мотиви такого вчинку правопорушниці.

Згідно з чинним законодавством завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років.

Також, на розгляді у суді перебуває обвинувальний акт щодо підозрюваної за фактом організації незаконного переправлення чоловіків за кордон.