Неподалік Івано-Франківська зіткнулись два автомобілі. ВІДЕО

У селі Павлівка 2 квітня близько 7 години трапилась дорожньо-транспортна пригода.

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Про це Правді повідомили у поліції в Івано-Франківській області.

Правоохоронці попередньо встановили, що водійка автомобіля “Peugeot” здійснювала маневр розвороту та перетнула подвійну суцільну смугу руху, внаслідок чого зіткнулась з автомобілем “Mercedes Sprinter”.

Водійку та пасажирку “Peugeot” доставили до лікарні. Постраждалі — мешканки Чернівців, 1971 та 1976 років народження,

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група.