За держзраду та колабораціонізм: судитимуть уродженця Прикарпаття – “командира підрозділу” ворожої армії

Слідством установлено, що уродженець Тисменицького району Івано-Франківщини перейшов на бік ворога під час повномасштабного вторгнення рф.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом державної зради, колабораційної діяльності, участі у терористичній організації та незаконних збройних формуваннях (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).

“Упродовж 2015-2019 років чоловік брав участь у проведенні Антитерористичної операції на території Луганської області. Однак у листопаді 2022 року він, перебуваючи на окупованій території, приєднався до російського так званого «добровольчого батальйону імені Богдана Хмельницького» (після злагодження батальйон приєднався до оперативно-бойового тактичного формування «каскад» внутрішніх військ «мвс днр».)”, – йдеться у дописі.

На службі в окупантів він присягнув на вірність рф та активно брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України.

Згодом зайняв посаду командира одного із розвідувальних підрозділів оперативно-бойового тактичного формування «каскад» та здійснював підбір і вербування бійців для диверсійно-розвідувальної діяльності. У лютому-березні 2024 року він брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України в районі Великої Новосілки Волноваського району Донеччини.

Спеціальне досудове розслідування здійснювало Управління СБУ в Івано-Франківській області.