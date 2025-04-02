На Франківщині внаслідок аварії загорівся автомобіль: є травмований

На місці події, де внаслідок аварії виникла пожежа автомобіля, травмувався чоловік.

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Про це інформують у ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Так, 2 квітня о 8:15 годині рятувальники отримали повідомлення про те, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди виникла пожежа автомобіля в селі Грушка, Тлумацької громади.

По прибуттю на місце виклику рятувальники ліквідували пожежу транспортного засобу.

Рятувальники нагадують, що наявність вогнегасника в автомобілі є обов’язковою та рекомендують дотримуватись правил у разі загоряння транспортного засобу: