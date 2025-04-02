Чоловіки 18-60 років за кордоном зможуть отримати паспорт без військово-облікового документа та ВЛК

Військовозобов’язаним чоловікам за кордоном вже не потрібно фізично пред’являти військово-обліковий документ при оформленні паспортів.
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Пише Правда.іф з посиланням на МВС України
Відповідне рішення прийняв Кабмін. Відтепер громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, не потрібно фізично пред’являти військово-обліковий документ при оформленні паспортів. Також їм не обов’язково проходити військово-лікарську комісію.
Працівники відокремленого підрозділу ДМС за кордоном перевірятимуть статус військового обліку заявника в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Якщо дані відсутні, вони вноситимуться автоматично, а Реєстр формуватиме електронний військово-обліковий документ.
“І що важливо: без проходження медкомісії. Після цього українець у визначені терміни отримає замовлений документ.
Працюємо над мінімізацією бюрократії та спрощенням процесу надання державних сервісних послуг”, – йдеться у дописі.