На Прикарпатті рятувальники відшукали заблукалого чоловіка

1 квітня ввечері до рятувальників надійшло повідомлення від жительки Тернопільщини про те, що її син гр. 2000 р.н. заблукав в районі полонини Шешорська Верховинського району та потребує допомоги рятувальників з його пошуку.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено гірських рятувальників Явірник. Місцеперебування заблукалого було встановлено, невдовзі рятувальники знайшли чоловіка в задовільному і супроводили до будиночка на пол. Шешорська для обігріву.

Рятувальники вкотре нагадують громадянам про те, що необхідно відповідально ставитися до туристичних походів:

– не ходити в гори наодинці;

– брати з собою аптечку;

– підбирати відповідний одяг і взуття;

– завантажити мобільний застосунок “Порятунок у горах”.