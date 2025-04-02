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Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті рятувальники відшукали заблукалого чоловіка

Автор: Оксана Марушкевич
02/04/2025 09:59
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1 квітня ввечері до рятувальників надійшло повідомлення від жительки Тернопільщини про те, що її син гр. 2000 р.н. заблукав в районі полонини Шешорська Верховинського району та потребує допомоги рятувальників з його пошуку. 

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено гірських рятувальників Явірник. Місцеперебування заблукалого було встановлено, невдовзі рятувальники знайшли чоловіка в задовільному і супроводили до будиночка на пол. Шешорська для обігріву.

Рятувальники вкотре нагадують громадянам про те, що необхідно відповідально ставитися до туристичних походів:

не ходити в гори наодинці;

брати з собою аптечку;

підбирати відповідний одяг і взуття;

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Дотримуйтесь правил пожежної безпеки! Бережіть себе та близьких. 