Якою буде погода на Прикарпатті 2 квітня

На Івано-Франківщині і в обласному центрі 2 квітня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, невеликий дощ, вітер північний, 7-12 м/с.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

Температура повітря

По місту: вночі 4-6°, вдень 10-12° тепла.

По області: вночі 3-8°, вдень 8-13° тепла.

У високогір’ї Карпат: протягом доби 1-6° тепла.

Медико-метеорологічні умови 2-го типу.

Видимість на автошляхах 4-6км.