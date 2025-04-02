На Івано-Франківщині на пожежі житлового будинку травмувалась жінка

01 квітня рятувальники отримали повідомлення про пожежу житлового будинку в місті Яремче, Яремчанської ТГ.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

До місця виклику було оперативно направлено рятувальників, які по прибуттю встановили, що виникла пожежа в кімнаті приватного житлового будинку, на площі 40 кв.м.

На пожежі отримала опіки жінка 1981 р.н. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Рятувальники нагадують, щоб запобігти виникненню пожежі, необхідно дотримуватись основних правил пожежної безпеки: