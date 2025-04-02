VERTICAL’на весна: найвигідніші пропозиції на квартири у Франківську!

Весна — час змін та нових можливостей! І це ідеальний момент для здійснення мрії про власне житло. VERTICAL’на весна пропонує унікальні умови придбання нерухомості в Івано-Франківську. І якщо ти зараз саме у пошуках квартири в новобудові, то просто мусиш дізнатися більше про знижки від Vertical development.

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Лише до 30 квітня 2025 року діє ну дуже приємна ціна на квартири в новому ЖК під назвою URBN (УРБАН). Проєкт є перспективним для інвестування: розташований неподалік парку Шевченка, на вулиці Бастіонній в Івано-Франківську. Це клас COMFORT+, у якому багато переваг: енергонезалежність цілого ЖК, по два ліфти у кожному під’їзді, закритий підземний паркінг, відеонагляд території загального користування. Тому якщо шукаєш квартиру під інвестицію – зверни увагу на URBN!

Тепер доступний перший внесок 20% та дуже доооооооовге розтермінування: такоїпропозиції ще не було і точно більше не буде!

Пропозиції VERTICAL’ної весни:

Акційна ціна — 750 $/м² на ВСІ квартири в ЖК URBN. Запитуй деталі за цим лінком .

в ЖК URBN. Запитуй деталі Розтермінування — аж до 39 місяців .

. Доступна оплата частинами з платежем від 500$ щомісяця і першим внеском від 4 876$.

і першим внеском від 4 876$. Перший внесок — 20%.

Додаткові акції:

Гнучкі умови розтермінування «Плати при здачі». Спеціальна пропозиція є альтернативою популярної програми єОселя та доступна для ЖК HYDROPARK DELUXE, LYSTOPAD та URBN. Дозволяє сплачувати аж 40% після здачі будинку в експлуатацію.

Спеціальна пропозиція є альтернативою популярної програми та доступна для Дозволяє сплачувати аж 40% після здачі будинку в експлуатацію. Інвенторний генератор Platon у подарунок при купівлі 3-кімнатної квартири або пентхауса в ЖК HYDROPARK DELUXE.

При купівлі 2-кімнатної квартири в LYSTOPAD — знижка 10% на паркомісце при внеску від 50%.

Ця весна — ідеальний час для вигідної інвестиції! Обирай квартиру своєї мрії за найкращими умовами з VERTICAL’ною весною, адже це твій шанс придбати якісну нерухомість від надійного забудовника за дуже привабливою ціною.

І це ще не все. Нагадаємо також про програму лояльності, яка діє постійно на всі квартири від Vertical development:

-10% для військовослужбовців та їх рідних

-7% для внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

Хочеш дізнатися більше або побачити квартири наживо? Залишай заявку — менеджери зв’яжуться з тобою найближчим часом!

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