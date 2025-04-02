Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

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2 квітня – Міжнародний день дитячої книги;

– 110 років від дня народження Романа Андруховича (1915-1997), письменника, українського громадського діяча Польщі, автора книги «Дорога в Україну», родом з м. Станіслава (тепер Івано-Франківська).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.