У високогір’ї Карпат зберігається морозяна погода

Не зважаючи на те, що за вікном уже квітень, зима відступати із Карпатських вершин наразі ще не збирається.

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На ранок вівторка 02 квітня, працівниками метеостанції на горі Піп Іван була зафіксована “мінусова” температура повітря, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Гірських рятувальників Прикарпаття