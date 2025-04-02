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У високогір'ї Карпат зберігається морозяна погода
Диван на коліщатках в темній вітальні

У високогір’ї Карпат зберігається морозяна погода

Автор: Ігор Василик
02/04/2025 08:39
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Не зважаючи на те, що за вікном уже квітень, зима відступати із Карпатських вершин наразі ще не збирається.

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На ранок вівторка 02 квітня, працівниками метеостанції на горі Піп Іван була зафіксована “мінусова” температура повітря, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Гірських рятувальників Прикарпаття

Станом на 08:00, 02.04.2025 на горі Піп Іван хмарно, туман, вітер північний, 19 м/с, температура повітря -5°С, йдеться у повідомлені прикарпатських надзвичайників