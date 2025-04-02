У високогір’ї Карпат зберігається морозяна погода

Не зважаючи на те, що за вікном уже квітень, зима відступати із Карпатських вершин наразі ще не збирається.
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На ранок вівторка 02 квітня, працівниками метеостанції на горі Піп Іван була зафіксована “мінусова” температура повітря, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Гірських рятувальників Прикарпаття
Станом на 08:00, 02.04.2025 на горі Піп Іван хмарно, туман, вітер північний, 19 м/с, температура повітря -5°С, йдеться у повідомлені прикарпатських надзвичайників