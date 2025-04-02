В Україні водіям мотоциклів та мопедів дозволили рухатися смугами для громадського транспорту

Кабмін України вніс зміни до ПДР дозволивши мотоциклам та мопедам рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на МВС України.

Відтепер водії мотоциклів та мопедів можуть рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів, про це зазначається у пункті 2.16 ПДР. Виняток становлять мотоцикли з боковим причепом, мотоколяски і триколісні транспортні засоби.

«Ініціатива, започаткована Департаментом патрульної поліції за підтримки МВС, має на меті підвищити рівень безпеки мопедистів і мотоциклістів та інших учасників дорожнього руху під час руху в щільному трафіку», — зазначив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Також, за його словами, таке рішення допоможе зменшити затори у великих містах та гармонізувати законодавство України з практиками країн ЄС.