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Прикарпатець Юрій Гриньків виборов бронзу у складі чоловічої естафети на змаганнях в Швейцарії
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатець Юрій Гриньків виборов бронзу у складі чоловічої естафети на змаганнях в Швейцарії

Автор: Ігор Василик
02/04/2025 08:19
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У швейцарському місті Клостерс провели Чемпіонат світу з лижних гонок серед майстрів. На ньому прикарпатець Юрій Гринів виборов бронзову медаль у складі чоловічої естафетної команди. А також посів п’яте місце на дистанції 10 км.

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Про це про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Ворохтянську селищну раду.

На чемпіонаті зібралися понад 700 спортсменів з 26 країн світу. Українські лижники змагалися на дистанціях 10 км, 15 км, 20 км, 30 км класичним і вільним стилями, а також в естафетних гонках 4х5 км.

Серед учасників був прикарпатець Юрій Гриньків. Він виборов бронзову медаль у у складі чоловічої естафетної команди. Та посів п’яте місце на дистанції 10 кілометрів вільним стилем.

Цьогоріч ворохтянець вже став абсолютним переможцем Чемпіонату України з лижних гонок серед майстрів (ред. спортсменів середнього і старшого віку), вигравши у всіх категоріях.