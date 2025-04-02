Сьогодні у Франківську розпочинають прощатися із полеглим героєм Іваном Демківим

Сьогодні, 02 квітня 2025 року, в Івано-Франківській громаді розпочинаються заходи прощання із полеглим в російсько-українській війні військовослужбовцем Іваном Демківим.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Суспільне

Герой Іван Демків народився 12 липня 1973 року.

Воїн майже 9 місяців він вважався зниклим без вісти

На сайті МВС України, у розділі “Зниклі громадяни”, йдеться, що Іван Демків зник безвісти 15 червня 2024 року у селі Новоселівка Перша на Донеччині. Цей день вважається датою загибелі воїна.

02 квітня 2025 року в Будинку смутку на вулиці Ребета, 3 о 18:00 годині відбудеться панахида за полеглим бійцем.

03 квітня об 11:00 годині почнеться прощання з Іваном Демківим в церкві Різдва Христового в селі Підпечери на вулиці Богдана Хмельницького, 10.

Полеглого героя Івана Демківа поховають на місцевому кладовищі у Підпечерах.