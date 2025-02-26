В Івано-Франківську затвердила програму заміни вікон у підʼїздах родин військових та ветеранів

Депутати Івано-Франківської міської ради затвердили програму з енергоощадження у житлових будинках, де проживають родини військових та ветеранів. Йдеться про заміну вікон на сходових клітках.

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Про це повідомляє сайт “Галка”.

Прийом заявок розпочнеться із 26 лютого, за попередньою інформацією від міського голови Руслана Марцінківа. Участь у програмі зможуть взяти мешканці міста, зокрема ті, хто обслуговується КП “Комфортний дім”, за умови проживання в під’їзді щонайменше однієї особи з визначених категорій. Крім цього дивитимуться на стан будинку. Зокрема, необхідності заміни певних елементів.

Програма, про яку йдеться, спрямована виключно на спільне майно багатоквартирних будинків, а не на приватну власність окремих мешканців.

Нагадаємо, що У Франківську, депутат від “Батьківщини”, висловив бажання очолити проблемне КП “Комфортний дім”