В Карпатах рятувальники з пʼяти областей обмінюються досвідом. ФОТО

35 гірських рятувальників з п’яти західних областей України зібралися на гірськолижному комплексі «Драгобрат», аби обмінятися досвідом з порятунку людей, проведення аварійно та пошуково-рятувальних робіт у горах.

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Участь у навчаннях взяли представники гірських пошуково-рятувальних частин, груп та відділень Головних управлінь ДСНС України у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях, а також фахівці гірського пошуково-рятувального спелеологічного відділення ДСНС Тернопільської області, пише Правда.

Для проведення тренувань діяли кілька локацій. Фахівці могли потренуватися у порятунку людей, які потрапили під лавину, обговорити види та причини сходження лавин, а також загальні особливості при проведенні аварійно-рятувальних робіт.

Колеги ділилися один з одним досвідом проведення пошуків чи надання допомоги туристам. Відпрацювали й транспортування постраждалих за допомогою ак’ї та надання домедичної допомоги мандрівникам, які травмувалися.