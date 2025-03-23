За добу прикарпатські рятувальники ліквідували понад 90 пожеж сухої трави. ФОТО

22 березня в області зафіксовано 92 пожежі в екосистемах на площі близько 6 га.

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Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Рейдові групи щодня проводять профілактичну роботу з населенням щодо запобігання пожежам в екосистемах та виявлення паліїв сухої трави. Вчора, під час рейдів, працівники ДСНС склали 17 адміністративних протоколів на правопорушників по всій території області.

до теми: В Пасічнянській громаді за допомогою відео спіймали палія сухостою. ВІДЕО

Рятувальники вкотре звертаються до громадян не випалювати суху траву, сміття та рослинність на присадибних ділянках, не розводити відкритий вогонь поруч із господарськими будівлями, а також не залишати недопалки та сірники на сухій трав’янистій підстилці, дотримуватись правил пожежної безпеки під час відпочинку на природі.