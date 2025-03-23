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Вночі над Україною збили 97 ударних БпЛА зі 147, запущених росією
Диван на коліщатках в темній вітальні

Вночі над Україною збили 97 ударних БпЛА зі 147, запущених росією

Автор: Олег Мамчур
23/03/2025 10:45
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Вночі 23 березня Росія атакувала Україну майже 150 дронами з п’яти напрямків, що стало особливістю цього обстрілу.

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Про це пише Правда з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

“У ніч на 23 березня противник атакував 147 ударними БпЛА типу “Shahed” і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків”, – йдеться у повідомленні.

Російські окупанти запускали безпілотники з п’яти напрямків — Міллерово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Приморськ (тимчасово окупована територія Запорізької області).

Збито 97 ворожих БПЛА 23.03.2025 Повітряні Сили

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

“Станом на 8:30 підтверджено збиття 97 ударних БпЛА типу “Shahed” (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, заході та в центрі країни”, – зазначили військові.

Крім того, 25 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Наслідки та особливість атаки РФ по Україні

В ніч на 23 березня окупанти застосували більшу кількість саме ударних БпЛА (щонайменше 122 одиниці), дронів-імітаторів, відповідно – 25.

Внаслідок російської атаки постраждали Київська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Одеська та Донецька області.