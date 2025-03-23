Вночі над Україною збили 97 ударних БпЛА зі 147, запущених росією

Вночі 23 березня Росія атакувала Україну майже 150 дронами з п’яти напрямків, що стало особливістю цього обстрілу.

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Про це пише Правда з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

“У ніч на 23 березня противник атакував 147 ударними БпЛА типу “Shahed” і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків”, – йдеться у повідомленні.

Російські окупанти запускали безпілотники з п’яти напрямків — Міллерово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Приморськ (тимчасово окупована територія Запорізької області).

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

“Станом на 8:30 підтверджено збиття 97 ударних БпЛА типу “Shahed” (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, заході та в центрі країни”, – зазначили військові.

Крім того, 25 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Наслідки та особливість атаки РФ по Україні

В ніч на 23 березня окупанти застосували більшу кількість саме ударних БпЛА (щонайменше 122 одиниці), дронів-імітаторів, відповідно – 25.

Внаслідок російської атаки постраждали Київська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Одеська та Донецька області.