В Пасічнянській громаді за допомогою відео спіймали палія сухостою. ВІДЕО

У Пасічнянській громаді зафіксували підпал сухостою за допомогою відеоспостереження.

Про це повідомив голова Пасічнянської громади Андрій Гунда.

“Перегляньте… це просто дурість!!! Момент підпалу… (аналогічно так стається і при інших підпалах) для чого, яка мета??? Є речі та персони просто невиліковні!!! В Пасічнянській громаді з початку року 62-ва підпали сухої трави… та ще декілька підпалів лісу!!! А хто це зробив? Завжди цікавить усіх, хто це зробив!!! Повірте, що не прийшов житель Молдавії, Бельгії, Аргентини, Куби чи Чілі, а це все наші жителі громад або добрі сусіди…