В Пасічнянській громаді за допомогою відео спіймали палія сухостою. ВІДЕО

У Пасічнянській громаді зафіксували підпал сухостою за допомогою відеоспостереження.
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Про це повідомив голова Пасічнянської громади Андрій Гунда.
“Перегляньте… це просто дурість!!! Момент підпалу… (аналогічно так стається і при інших підпалах) для чого, яка мета??? Є речі та персони просто невиліковні!!! В Пасічнянській громаді з початку року 62-ва підпали сухої трави… та ще декілька підпалів лісу!!! А хто це зробив? Завжди цікавить усіх, хто це зробив!!! Повірте, що не прийшов житель Молдавії, Бельгії, Аргентини, Куби чи Чілі, а це все наші жителі громад або добрі сусіди…
З 62 підпалів… завжди ситуація була аналогічна як на відео… мотиви які… люблю дивитися, як горить… а не любите косити та сушити сіно!!! Наш народ стає лінивим дуже лиш не я най громада все зробить… все скосить і привезе додому… поприбирає, а лінтюхи тільки буду шашлики пекти на Замку і коли вони будуть пектися попідпалюють ліс чи траву!!!