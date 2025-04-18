В МОН розповіли про особливості цьогорічного вступу до ЗВО

Національний мультипредметний тест (НМТ) цього року писатиме приблизно 250 тисяч вступників. А для тих, хто за кордоном Україна підготувала 34 пункти у 14 країнах.

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Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький, пише Українське Радіо

Він розповів про особливості цьогорічної вступної кампанії, зокрема, для абітурієнтів із ТОТ. Акцентував на обов’язкових предметах і тих, що даються на вибір. Наприклад, ті учні, які добре вчать фізику й хімію, можуть розраховувати на “підвищений коефіцієнт при розрахунку вступного балу”, – зауважив заступник міністра.

А також додав, що крім державного замовлення, цього року також діятиме і грантова система. Вона дозволяє, при наборі певної кількості балів із двох предметів НМТ, розраховувати на фіксовану підтримку держави – 15 або 25 тисяч гривень. Причому тепер це рішення планують закріпити на рівні закону, що дозволить трохи полегшити вартість навчання тим, хто не пройшов на бюджет, додав посадовець.

НМТ починається 14 травня

Коли стартує вступна кампанія 2025 року і що потрібно знати абітурієнтам?

Якщо ми говоримо про вступ на бакалаврат – це основна маса наших випускників шкіл, які будуть намагатися вступити у вищу освіту, то фактично можна говорити про те, що вступна кампанія вже почалася. Більшість наших цьогорічних випускників, 11-класників, вже зареєстровані і готуються активно до Національного мультипредметного тесту (НМТ). НМТ починається 14 травня. Тут треба розуміти, що НМТ розпочинають не цьогорічні 11-класники, а ті, які закінчили школу раніше. Їх переважно дають на початку. А сесія НМТ продовжується до 25 червня. Наші вступники будуть писати НМТ маленькими групами впродовж червня. Це робиться для безпеки. А далі в липні вже починається сама вступна кампанія. Маю на увазі реєстрацію в електронних кабінетах, визначення пріоритетів. І закінчуємо фактично зарахуванням 10 серпня. Тому липень – початок серпня для нас завжди гаряча пора.

Найбільше систематизована інформація щодо вступної кампанії на сайті УЦОЯО

Де зосереджена і систематизована вся інформація щодо вступної кампанії?

Щодо вступної кампанії найбільше систематизована інформація на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Я думаю, що точно всі наші вступники однозначно знають всі сайти, тому що їм про це дуже уважно і детально розказують в їхніх школах. І так само є на сайті Міністерства освіти. Але перша дійсно гаряча пора – це червень, коли ми фактично проходимо всю атестацію і НМТ. У липні в нас завжди йдуть певні технічні питання, як виставити пріоритети, як зайти в електронні кабінети тощо. Це все завершується наприкінці липня і на початку серпня вже йде зарахування.

“Надзвичайно важливо, щоб випускники з ТОТ мали можливість реалізувати свої права в Україні”

У нас є і пільгові категорії вступників, які можуть вступати до закладів вищої освіти, наприклад, на основі індивідуальної співбесіди. Хто цьогоріч належить до цієї категорії, що визначено законом?

Ті, хто можуть за індивідуальними співбесідами – це ті, які проходять навчальні центри “Донбас-Україна” та “Крим-Україна”. Мова йде про громадян України, які зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Вони вступають і очевидно, що в них немає можливості написати НМТ. Всі інші, які вступають в заклади вищої освіти України, проходять НМТ. На додаток до цього можуть бути певні категорії, які ще мають певні вступні випробування, маю на увазі творчі конкурси. Тут є певні особливості. Але в основному мова йде про тих, які зараз на ТОТ. Маю звернути увагу, що, на жаль, з кожним роком у нас все менше з тимчасово окупованих територій тих, яких ми, буквально кожну дитину, намагаємося тим чи іншим способом вхопити для того, щоб вони вчилися в Україні. Це надзвичайно важливо, щоб вони мали можливість реалізувати свої права саме тут. Але, на жаль, з кожним роком і з ходом війни це стає меншою і меншою категорією.

Зараз, на жаль, окуповані і певні території Запорізької області, Херсонської. Вступники звідти до якогось із цих центрів належать?

Тут мова не про те. Вони формально називаються “Крим-Україна” і “Донбас-Україна”, але насправді ці можливості надаються фактично кожним закладом вищої освіти, який працює зі вступниками з тих територій. Маю сказати, що найбільше працюють з такими вступниками переміщені заклади, які зараз в Запоріжжі. Це переміщені з Мелітополя, з Бердянська. Херсонські заклади також дуже активно працюють зі своїми абітурієнтами з того боку лінії зіткнення. Фактично ці абітурієнти можуть вступати у будь-який заклад. Просто вони дуже часто надають перевагу саме тим, які найближче, або були окуповані в тих містах, з яких ці абітурієнти.

“Цього року ми очікуємо приблизно 250 тисяч вступників”

Скільки вступників цього року очікується в Україні? І чи є серед них ті, які будуть повертатися з-за кордону?

Цього року ми очікуємо приблизно 250 тисяч вступників, мається на увазі тих, які будуть писати НМТ. Із них достатньо велика кількість будуть писати за кордоном. У нас на сьогоднішній день є 34 точки, 34 місця в різних країнах Європи, Північної Америки, де на сьогоднішній день є наші громадяни. Ми максимально намагаємося надати можливість цим громадянам вступити саме в українські заклади вищої освіти. Минулого року таких вступників було 20 тисяч. Цього року ми не знаємо скільки буде, але ми забезпечуємо, наскільки можемо, 34 пункти для складання НМТ у 14 країнах.

А де саме вони знаходяться?

Найбільш популярні – це Польща, Німеччина, Франція, Італія, тобто країни ЄС. Але є можливості для написання НМТ в Канаді, в США, в інших країнах також. Тому можливості є. Де є наші громадяни, намагаємося надавати їм максимальну можливість написати НМТ. І маю сказати, що із тих, які пишуть за кордоном, насправді, велика частина повертається. Побачимо, як буде цього року, але минулими роками велика частина писали за кордоном і вступали в українські заклади вищої освіти.

І фізично переміщалися до України?

Оце вже питання. Чи фізично переміщалися, чи ні – тут вже можна дискутувати. Насправді, достатньо велика кількість абітурієнтів, які вступають, наприклад, у заклади вищої освіти Харкова, розуміють, що там переважно дистанційна освіта. Відповідно вони залишаються дуже часто за кордоном, але вчаться в українських університетах. Тут треба розуміти, що фізичне переміщення насправді важливе, але з іншого боку ми так само хочемо просто втримати зв’язок із цими дітьми.

“Історія – елемент ідентичності”

Які цьогоріч предмети обов’язкові на НМТ, які на вибір і як буде обраховуватися вступний бал?

Насправді деякі зміни цього року є. По-перше, як і торік, у нас є 4 предмети і 3 обов’язкові – це українська мова, математика та історія України. Історія України цього року охоплює трохи більший період, тому що торік це була тільки Козаччина і модерна доба. Тепер там трохи є і княжої доби. Це політичне рішення в зв’язку з тим, що ми точно не хочемо віддавати цей елемент історії нашому ворогу. І історія – це елемент ідентичності. Відповідно, вона включена як обов’язковий предмет для випускників повної загальної середньої освіти. Далі є четвертий – вибірковий предмет. І цього року зроблена певна новація. У нас дуже часто кажуть про те, що в нас є проблема з фізикою, з хімією, з фундаментальними природничими науками.

“Інженерні починають бути популярними”

Ви маєте на увазі, що випускники не дуже добре знають їх?

І те, і те. І випускники не дуже добре знають, і дуже мало є вступників саме на такі природничі спеціальності. У нас традиційно популярними є гуманітарні спеціальності, соціальні, так само інженерні починають бути більше популярними. Наприклад, минулого року найпопулярніші були 5 спеціальностей комп’ютерних наук. Там воно розділено на різні спеціальності – кібербезпека, програмне забезпечення і самі комп’ютерні науки. Але якщо взяти все це разом, то це створювало достатньо потужний попит саме на ці спеціальності. Але на традиційні фундаментальні природничі науки, на жаль, є мало бажаючих. І щоб трохи стимулювати якраз вступ на ці спеціальності і дати певні переваги тим учням, які добре вчать фізику і хімію, на ці предмети і є підвищений коефіцієнт при розрахунку вступного балу. Але ми передбачаємо, що переважна більшість наших абітурієнтів четвертим предметом будуть обирати англійську мову. Це було минулого і в попередні роки. Це непогано, це елемент нашої інтернаціоналізації, нашої європейської інтеграції. Але четвертим предметом може бути обрана іноземна мова, фізика, хімія, біологія. Біологія обов’язкова переважно для тих, які вступають на медицину. Географія. Є достатньо великий перелік предметів, які можуть бути обрані як четвертий. І ще українська література є.

Серед іноземних мов тільки англійська може бути обрана?

Ні, ні. У нас є французька, німецька і іспанська. Іспанська, на жаль, втрачає деяку свою популярність. Це велика проблема, тому що є цілий континент Південної Америки, який говорить іспанською і португальською. І те, що в нас ця мова втрачає популярність – не дуже позитивно. Але ми рухаємося…

А французька і німецька?

Французька і німецька тримаються. Це не найбільш популярні наші мови, але як іноземна мова, вона може бути обрана як четвертий предмет.

Конкурсний бал буде розраховуватися залежно від ваги предмета, так?

Так. Скажу ще раз, всі предмети мають фактично ту саму вагу, крім фізики і хімії, які мають дещо підвищений коефіцієнт.

“Найважливіша річ – освітня програма і заклад вищої освіти”

Коли треба створювати електронний кабінет вступника і як він працює?

Електронні кабінети у нас створюються з 1 липня, якщо мова про тих вступників, які вступають на бакалаврат. Реєстрація заяв для участі в конкурсному відборі починається 19 липня. Тобто є 2,5 тижні для того, щоб розібратися взагалі з системою кабінетів. Із кабінетом важливо розібратися, тому що цього року там передбачається 15 пріоритетів. 15 пріоритетів – це означає комбінація закладу вищої освіти і освітньої програми. Один пріоритет – це обирається освітня програма в конкретному закладі. І ці заяви на участь у конкурсному відборі, тобто ці пріоритети, встановлюються в третьому тижні липня. А рейтингові списки формуються вже на початку серпня, як я вже говорив. Тобто липень є для того, щоб розібратися з електронними кабінетами. Найважливіша річ – освітня програма і заклад вищої освіти.

Чи можна одночасно подаватися в декілька закладів і як це відбувається?

Можна. Якраз в електронному кабінеті виставляєте певні свої пріоритети. Там передбачено 15 пріоритетів. Тобто вибір є дуже великий. Там усі заклади вищої освіти України. Дуже часто ми бачимо, що бакалаврські програми пропонуються деякими коледжами. Тому уважно обирайте. Вибір фактично безмежний і маємо розуміти, що ми всі попадаємо в так званий широкий конкурс. Це означає, що чим вищий бал, тим більші шанси вступити саме туди, куди ти хочеш.

Крім державного замовлення, цього року буде і грантова система

Наскільки зараз поширена бюджетна форма навчання, що пропонує держава?

Цього року ми вдруге пропонуємо схему, яка була минулого року. А саме – крім державного замовлення, крім бюджетних місць, так само буде і грантова система. Відповідно, якщо особа має 150 балів або більше з мінімум 2-х предметів НМТ, то вона може розраховувати на державну підтримку фіксованої суми. На даний момент це 15 тисяч гривень. Якщо маєш 170 балів з 2-х предметів НМТ, то можеш розраховувати на 25 тисяч гривень. Ці суми мають певні коефіцієнти, які пов’язані зі спеціальностями, тому що є деякі спеціальності, на які ми хочемо трошечки вступників заохотити до вступу саме на них. Мова йде про освіту, медицину, психологію, інженерні спеціальності, пов’язані з енергетикою. Це те, що буде потрібно для відновлення держави. На цих спеціальностях також є бюджетні місця і вони будуть для тих вступників, які мають найвищі вступні бали. Це буде комплексний вступний бал, який формується з 4-х предметів.

Ми не бачимо, щоб кількість бюджетних місць зменшувалася, але додаток грантів цього року продовжується. І зараз якраз у Верховній раді готується до остаточного ухвалення законопроєкт, яким гранти узаконюємо вже на рівні закону, а не через постанову Кабміну. Ми будемо рухатися в сторону того, що більша кількість наших вступників будуть отримувати державну підтримку своїх намірів отримати освіту. Але можливо, що ця підтримка не буде 100%. Будуть деякі спеціальності, де будуть бюджетні місця, їх буде достатньо багато, вони пріоритетні для розвитку економіки. А для інших будуть гранти, які будуть дозволяти трошки полегшувати ціну контракту і вартість навчання.