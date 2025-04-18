Понад 3,5 тисячі прикарпатців стали учасниками безкоштовної державної програми протезування

У 2025 році держава активно впроваджує масштабну програму безкоштовного забезпечення протезами та реабілітаційними засобами. Вона допомагає людям з ампутаціями адаптуватися до нових умов і повернутися до повноцінного активного життя.

Про це повідомили у КПН ЦМКЛ, пише Правда.іф.

Загалом у 2024 році на ці потреби виділено вже понад 5 мільярдів гривень. Завдяки цим коштам тисячі українців можуть безкоштовно отримати необхідні допоміжні засоби.

“У 2023 році в рамках програми було видано понад 416 тисяч засобів реабілітації для 108 тисяч громадян. З них 13 800 засобів отримали мешканці Івано-Франківської області — допомогу надали 3580 людям”, – йдеться у дописі.

Програма охоплює широкий спектр виробів: від протезів кінцівок — до ортопедичних, технічних та інших допоміжних пристроїв, що покращують якість життя.

Усі послуги — безкоштовні, фінансуються коштом державного бюджету.

Детальніше про участь у програмі та перелік необхідних документів можна дізнатися у структурних підрозділах соцзахисту або на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України.