ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Протези для ніг з тростиною у приміщенні
Диван на коліщатках в темній вітальні

Понад 3,5 тисячі прикарпатців стали учасниками безкоштовної державної програми протезування

Автор: Оксана Марушкевич
18/04/2025 20:28
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У 2025 році держава активно впроваджує масштабну програму безкоштовного забезпечення протезами та реабілітаційними засобами. Вона допомагає людям з ампутаціями адаптуватися до нових умов і повернутися до повноцінного активного життя.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це повідомили у КПН ЦМКЛ, пише Правда.іф.

Загалом у 2024 році на ці потреби виділено вже понад 5 мільярдів гривень. Завдяки цим коштам тисячі українців можуть безкоштовно отримати необхідні допоміжні засоби.

“У 2023 році в рамках програми було видано понад 416 тисяч засобів реабілітації для 108 тисяч громадян.

З них 13 800 засобів отримали мешканці Івано-Франківської області — допомогу надали 3580 людям”, – йдеться у дописі.

Програма охоплює широкий спектр виробів: від протезів кінцівок — до ортопедичних, технічних та інших допоміжних пристроїв, що покращують якість життя.

Усі послуги — безкоштовні, фінансуються коштом державного бюджету.

Детальніше про участь у програмі та перелік необхідних документів можна дізнатися у структурних підрозділах соцзахисту або на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України.