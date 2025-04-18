На Прикарпатті італійські благодійники надають комплексну допомогу постраждалим від війни

Понад дві тисячі жителів Івано-Франківської області отримали психологічну, медичну та гуманітарну допомогу від італійських партнерів протягом року.

На Івано-Франківщині вже більше року успішно працює міжнародна програма підтримки постраждалих від війни, яку реалізують італійські благодійники. Проєкт “Разом із Україною” охоплює медичні огляди, гуманітарну допомогу та психологічну підтримку для найбільш вразливих категорій населення, пишуть Версії.

За період дії програми допомогу отримали понад 2000 прикарпатців, серед яких значну частину становлять внутрішньо переміщені особи. Особливу увагу італійські партнери приділяють дітям та підліткам, які постраждали від воєнних дій.

“Особисто я вважаю, що Італія дуже близька до України не тільки стосовно допомоги українському народу в цій складній ситуації. Італійці також знають, що означає жити в умовах диктатури і втікати від диктатури. Під час Другої світової війни італійці самі були змушені втікати від переслідувань ворогів”, – зазначають організатори проєкту.

Психологічна підтримка стала одним із ключових напрямків роботи. Протягом року психологи регулярно відвідували шелтери Івано-Франківської архієпархії та інших партнерських організацій, де проживають внутрішньо переміщені особи.

“Рік часу психологи відвідували дітей внутрішньо переміщених осіб у шелтерах, які має Івано-Франківська архієпархія або інші наші партнери. І саме там надавалася психологічна допомога. Раз в тиждень був такий виїзд, була групова зустріч і також, по бажанню, була індивідуальна праця”, – розповідають координатори програми.

Для роботи з дітьми залучаються спеціально підготовлені фахівці, які володіють методиками роботи з дитячими травмами.

“В усіх випадках також виїжджали педагоги, які працювали з дітками окремо, і психологи, які мають спеціальні навчання, які працюють так, щоби в дуже такий ненастирливий спосіб, але якісний, допомогти діткам виходити з їхніх травм, які вони, на жаль, зазнали в часи війни”, – пояснюють представники проєкту.

Програма охоплює не лише Прикарпаття, а й інші регіони України. “Проєкт спрямований насамперед на психосоціальну підтримку українців, зокрема підлітків та дорослих в усіх регіонах, тобто у Чернівцях, Івано-Франківську, Дніпрі, Харкові, Миколаєві та Одесі. Велика увага приділяється психосоціальній підтримці неповнолітніх, тому що саме вони найбільше страждають від цієї ситуації та не мають належного дитинства”, – підкреслюють організатори.

Окрім психологічної допомоги, італійські благодійники проводять медичні огляди та надають гуманітарну допомогу. Для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, регулярно доставляють продуктові набори, канцелярське приладдя та інші необхідні речі.

Ефективність програми підтверджують позитивні зміни у житті учасників. “Матері за цей рік праці з психологами значно змінилися. Тобто в них з’явився потенціал, віра в себе, що вони можуть досягти якихось цілей. Тобто є величезний прогрес. Скажу вам, що частина матерів вже пішли на роботу. Я думаю, що тут велику роль відіграла якраз праця з психологами, яка допомогла їм в принципі встановити свою ідентичність, особистість і працювати над собою”, – діляться спостереженнями працівники соціально-реабілітаційного центру.

У межах третього етапу програми, який незабаром розпочнеться, італійські благодійники планують зосередитися на реабілітації, розширенні медичної допомоги та інформуванні населення про мінну небезпеку, продовжуючи комплексну підтримку постраждалих від війни на Прикарпатті.