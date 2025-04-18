В Івано-Франківську емоційно зустріли звільненого з полону “азовця” Ігоря Логая. ВІДЕО

Родичі, друзі та сусіди зустріли звільненого з полону військовослужбовця з Івано-Франківська Ігоря Логая.

Пише Правда.іф з посиланням на відеосюжет Суспільного.

Вони зібралися біля його будинку, аби привітати воїна з поверненням додому. Мама та бабуся чекали на звістку від Ігоря 34 місяці.

Боєць служив у полку “Азов” в Маріуполі. Звідти 17 травня 2022 року він потрапив у російський полон. Мама таки дочекалась 22-річного сина.