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В Івано-Франківську емоційно зустріли звільненого з полону “азовця” Ігоря Логая. ВІДЕО

Автор: Оксана Марушкевич
18/04/2025 19:46
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Родичі, друзі та сусіди зустріли звільненого з полону військовослужбовця з Івано-Франківська Ігоря Логая.

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Пише Правда.іф з посиланням на відеосюжет Суспільного.

Вони зібралися біля його будинку, аби привітати воїна з поверненням додому. Мама та бабуся чекали на звістку від Ігоря 34 місяці.

Боєць служив у полку “Азов” в Маріуполі. Звідти 17 травня 2022 року він потрапив у російський полон. Мама таки дочекалась 22-річного сина.