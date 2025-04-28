В Отинійському ліцеї освятили Стіну пам’яті полеглим на війні бійцям

27 квітня 2025 року в Отинійському ліцеї на Івано-Франківщині освятили Стіну пам’яті загиблим на російсько-українській війні жителям селища. Також у навчальному закладі відкрили меморіальні дошки бійцям Любомиру Гулію, Юрію Сенчуку та Петру Романюку.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це у коментарі Суспільному розповіла директорка ліцею Мирослава Угринчук.

Вшанувати пам’ять полеглих воїнів прийшли їхні рідні та близькі, духовенство, педагоги, учні та представники влади.

“Ми повинні пам’ятати подвиг наших військовослужбовців та підтримувати їхніх рідних. Ці меморіальні дошки є нагадуванням кожному з нас про їхню жертву. Ми повинні усвідомити, що це — ціна за нашу свободу” — каже Мирослава Угринчук.

Відкриття меморіальних дощок бійцям Любомиру Гулію, Юрію Сенчуку та Петру Романюку. Селище Отинія Івано-Франківської області, 27 квітня 2025 року. Мирослава Угринчук

Також у приміщенні ліцею освятили Стіну пам’яті загиблим у російсько-українській війні отинійцям:

Роману Грицику;

Василю Кіндрацькому;

Ярославу Приймаку;

Володимиру Григоріву;

Богдану Назаруку;

Василю Бриштанюку;

Назарію Залеському;

Олександру Бойку;

Ярославу Лесіву;

Русланові Приймаку;

Івану Мосійчуку;

Михайлу Синельникову;

Василю Данчуку;

Петру Романюку;

Василю Назаруку;

Юрію Сенчуку;

Любомирові Гулію.

Що відомо про Любомира Гулія

Любомир Гулій народився 9 грудня 1988 року у селищі Отинія. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну він був депутатом чинного VIII демократичного скликання Отинійської селищної ради, головою постійної депутатської комісії з питань освіти, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту, соціального захисту, захисту прав дітей, культури та духовності.

Під час великої війни молодший сержант Любомир Гулій служив командиром штурмового відділення у складі 225 окремого штурмового батальйону Збройних сил України.

Боєць загинув 14 вересня 2024 року через російський мінометний обстріл поблизу селища Новий Путь Курської області РФ.

Що відомо про Юрія Сенчука

Юрій Сенчук народився 8 травня 1991 року. Жив у селищі Отинія. Боєць мобілізувався до війська 13 травня 2024 року. Служив стрільцем-снайпером у 95 окремій десантно-штурмовій Поліській бригаді.

Юрій Сенчук загинув 8 листопада 2024 року поблизу села Погребки Суджанського району РФ.

Що відомо про Петра Романюка

Петро Романюк народився у 1982 році, жив у селищі Отинія. Він служив водієм у 109 батальйоні 10 гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”.

Петро Романюк прийняв свій останній бій 17 червня 2024 року поблизу села Веселе Бахмутського району.