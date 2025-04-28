Загинув військовий Віталій Вепрейчук з Верховинщини

Загинув військовослужбовець Віталій Вепрейчук із Білоберізки, Верховинського району.

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Як повідомили у Білоберізькій громаді, воїн загинув біля Дружківки внаслідок удару ворожого БПЛА.

“З глибоким сумом повідомляємо, що 22 квітня 2025 року до нашої громади знову прийшла трагічна звістка. Захищаючи Україну від російського агресора, загинув уродженець села Білоберізка, ВЕПРЕЙЧУК Віталій Іванович. Його життя обірвалося поблизу міста Дружківка Донецької області внаслідок ворожого удару БПЛА типу “шахед” під час виконання бойового завдання”, – йдеться у повідомленні.

Віталій Вепрейчук народився 4 листопада 1979 року в селі Білоберізка Верховинського району. З 1987 по 1995 навчався у Білоберізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів.

Після закінчення 9 класу Віталій з сім’єю переїхав до Києва, де продовжив навчання та здобув вищу освіту.

З перших днів повномасштабного вторгнення вступив до бригади спеціального призначення «Азов».