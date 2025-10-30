В селі на Прикарпатті відремонтують кілометр дороги за 70 мільйонів

Поляницька сільська рада оголосила тендер на реконструкцію Карпатської вулиці. На асфальтування близько кілометра дороги з влаштуванням тротуарів та підпірних стінок планують витратити 70 млн грн.

За документами закупівлі, йдеться про відрізок дороги від готелю «Зірка Буковелю» до прокату квадроциклів і лижного спорядження, неподалік Поляницької сільради.

Реконструкція вул. Карпатської передбачає укладання 15-сантиметрового шару асфальту, монтаж підпірних стінок та дренажних систем, влаштування тротуарів з металевою бар’єрною огорожею (420 м), нанесення 1,3 км горизонтальної дорожньої розмітки, встановлення 37 дорожніх знаків тощо.

Очікувана вартість підряду – 69,4 млн грн. Переможець аукціону має завершити роботи не пізніше 30 червня 2026 року. Пропозиції від учасників тендеру приймають до 3 листопада.