На Прикарпатті адвокат «заробляв» на ухилянтах — ФОТО

На Прикарпатті СБУ та Нацполіція викрили адвоката, який під виглядом юридичних послуг організував схему заробітку на ухилянтах. За гроші він обіцяв “клієнтам” вирішити питання уникнення військової служби, використовуючи зв’язки в держорганах.

Зокрема, адвокат пропонував оформити фіктивне опікунство над особою з інвалідністю або фіктивний шлюб із жінкою, що має встановлену інвалідність.

“СБУ задокументувала, як адвокат переконав чоловіка, котрий звернувся по консультацію щодо способів законного отримання відстрочки, скористатися його схемою. Коли під час реалізації незаконного механізму чоловіка мобілізували, зловмисник продовжив спілкуватися з дружиною військовослужбовця та пообіцяв за 7 тисяч доларів США «посприяти» в переведенні його до тилової частини”, – йдеться у повідомленні СБУ.

СБУ та поліція затримали фігуранта під час отримання коштів від жінки.

Під час обшуків в офісі та в оселі фігуранта, а також за місцем служби його «клієнта» виявили та вилучили:

гроші, отримані за незаконні «послуги»;

мобільний телефон, документи та інші матеріали, які мають доказове значення в кримінальному провадженні.

Адвокату повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.