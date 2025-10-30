Зеленська сільрада програла у Верховному суді справу щодо землі у Карпатах

Зеленська сільська рада програла у Верховному суді спір щодо привласнення понад 4,3 тисячі гектарів земель Карпатського національного парку в Івано-Франківській області. Земля залишилася у державній власності.

Про це повідомили на сайті Офісу генпрокурора України.

Прокурори досліджували цю справу ще на стадії розгляду її у суді першої інстанції.

“Наразі уже є рішення Верховного суду, який погодився з доводами прокурорів про те, що вимоги позивача не ґрунтуються на законі, адже оскаржуваний державний акт не порушує його прав чи інтересів, а землі природно-заповідного фонду не можуть бути передані у приватну чи комунальну власність”, — йдеться у дописі.

Суд касаційної інстанції залишив у силі рішення попередніх судів про відмову у задоволенні позову Зеленської сільради.

“Ця справа є показовою, адже однією з головних причин посягань на землі заповідників і національних парків залишається невстановлення їхніх меж у натурі (на місцевості) та відсутність належного відображення цих меж у Державному земельному кадастрі”, — зазначили в Офісі генпрокурора.

Як ідеться у дописі, за останні півтора року в Україні сформували та зареєстрували майже 26 тисяч земельних ділянок, що повністю або частково розташовані у природно-заповідному фонді.